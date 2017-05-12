Российские педагоги обсудят в Петербурге развитие единого образовательного пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А. И. Герцена проведет в пятницу в Санкт-Петербурге III Всероссийскую педагогическую ассамблею. Преподаватели из регионов вместе с руководством Минобрнауки обсудят вопросы подготовки учителей и развития единого образовательного пространства в стране.

"Предметом обсуждения участников III Всероссийской педагогической ассамблеи станут вопросы развития единого образовательного пространства России, модернизации педагогического образования, национальной системы подготовки педагогических кадров. Дискуссия развернется вокруг проблем профессиональной ответственности учителей, повышения самостоятельности школ, формирования воспитывающей среды вуза, создания системы поддержки талантливой молодежи, сетевого взаимодействия в образовании, реализации идей инклюзивного образования, развития студенческого самоуправления", - сообщил председатель оргкомитета ассамблеи, и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена профессор Сергей Богданов.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в ассамблее примут участие представители Министерства образования и науки РФ, Российской академии образования, представители региональной власти и общественно-профессиональных сообществ. На форум приглашены ректоры ведущих российских вузов, представители научных и образовательных центров, благотворительных фондов, крупных издательств, преподаватели и студенты из России и зарубежья.

Проблемы образования будут обсуждаться в нескольких форматах. После основного пленарного заседания будет организовано несколько дискуссионных площадок по вопросам взаимодействия вузов и школ в региональных системах образования, учебно-методического обеспечения. Участникам ассамблеи предложено также обсудить на научно-практическом семинаре роль и значение русского языка в современном образовании.

В рамках ассамблеи пройдут круглые столы "Инклюзивное образование: декларации и реалии" и "Сетевое пространство вузов: надежды и разочарования", а также молодежный телемост "Студенческое самоуправление в современном университете: поиск меры".