Власти Бразилии отменили режим ЧП в сфере здравоохранения, введенный из-за вируса Зика

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Министерство здравоохранения Бразилии отменило режим ЧП, введенный в соответствующей области из-за вспышки вируса Зика. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

"Решение, о котором мы проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), было принято через 18 месяцев после введения режима ЧП в условиях сокращения числа пациентов с вирусом Зика и микроцефалией на всей территории страны. Совокупность действий федерального правительства, направленных на уничтожение комаров Aedes aegypti, вместе с мобилизацией населения привели к снижению заболеваемости", - отмечается в документе.

По данным бразильского Минздрава, с 1 января по 15 апреля число заболевших вирусом Зика снизилось на 95,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 7911 случаев против 170 535.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его переносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Зафиксированы случаи передачи инфекции половым путем. К клиническим признакам лихорадки, вызываемой этим вирусом, относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

Наиболее опасен вирус для беременных женщин, так как он может вызвать различные отклонения в развитии плода. Самым тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, которое может сопровождаться умственной отсталостью, нарушениями слуха, зрения и другими отклонениями. В этом отношении наиболее сложная ситуация сложилась в Бразилии, где с ноября 2015 года по 15 апреля 2017 года было подтверждено 2653 случая микроцефалии, связанной с вирусом.