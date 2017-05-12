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ДВФУ проведет в этом году эксперимент по защите дипломов в формате стартапов

Общество
12 мая, 1:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала проект программы, которая подразумевает выполнение студентами IT-специальностей дипломных работ в форме стартапов

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) проведет в этом году эксперимент по защите дипломов в формате стартапа. Об этом ТАСС рассказал и.о. ректора вуза Никита Анисимов.

"В 2017 году ДВФУ планирует провести защиту дипломных работ в формате стартапа в экспериментальном порядке. Среди наших выпускников бакалавриата и магистратуры есть успешные технологические предприниматели, в том числе в сфере информационных технологий, которые уже являются резидентами Фонда Сколково. Мы считаем, что для таких студентов лучшим подтверждением их высокой квалификации станет создание собственного успешного бизнеса", - отметил Анисимов.

По его словам, современные университеты, нацеленные на формирование вокруг себя инновационной среды, получают новые возможности по решению задач модернизации российской экономики, а порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования позволяет вузу самостоятельно определять вид выпускной квалификационной работы.

"ДВФУ нацелен на формирование эффективной системы поддержки студенческих предпринимательских проектов - от идеи до реализации. На выходе из университета мы сможем получать не просто дипломированных специалистов, а полноценных резидентов технологического кластера, который создается на острове Русском. Благодаря этому решается и другая не менее важная задача - по самореализации выпускников ДВФУ и удержанию талантливой молодежи на Дальнем Востоке", - сказал Анисимов.

В этом году в ДВФУ начал работу бизнес-инкубатор, созданный совместно с Дальневосточным представительством Фонда Сколково. Сегодня здесь ведутся работы по организации внутреннего пространства для совместной работы (коворкинг-зоны). Уже сейчас предлагается 25 видов различных сервисных и 20 проектных услуг по поддержке предпринимательской активности студентов.

Ранее ТАСС сообщал, что Минкомсвязь разработала проект программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которая подразумевает выполнение студентами IT-специальностей дипломных работ в форме стартапов, начиная с 2019 года. Проект программы предполагает также увеличение числа выпускников по специальностям в сфере информационных технологий с 42 тыс. человек в настоящее время до 100 тыс. к 2025 году.

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