"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Старшеклассники Москвы смутно представляют себе объем стартовой зарплаты молодых специалистов, 9% школьников рассчитывают на первую зарплату в 82 тыс. рублей. Таковы результаты проведенного аналитическим центром НАФИ и НИУ ВШЭ исследования ожиданий выпускников, опубликованные в газете "Известия".
Согласно итогам опроса, большинство юных москвичей (66%) не представляет уровень зарплаты выпускников вузов в выбранных ими сферах деятельности. Четверть старшеклассников оценивает начальный уровень оплаты труда по будущей специальности лишь приблизительно.
С большей уверенностью старшеклассники говорят о зарплате опытных работников: 14% утверждают, что хорошо осведомлены по вопросу, 32% готовы приблизительно оценить размер ставки специалиста, 53% признали, что не готовы ответить на вопрос. При этом московские школьники уверены, что средняя зарплата опытных специалистов в России превышает 172 тыс. рублей.
61% выпускников столичных школ имеет общее представление о возможном месте будущей работы. 26% школьников хорошо осведомлены о местах, куда могут устроиться после окончания учебы. Никакого представления о сфере будущей специальности не имеют только 13% учащихся. При этом 65% опрошенных считают, что на рынке труда более востребованы специалисты с высшим образованием.