Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство внесло изменения в правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что в закон введены положения, устанавливающие особенности включения в страховой стаж и подтверждения соответствующих периодов. Также для обеспечения наиболее полного учета меняются правила сбора подтверждающей информации.
"В частности, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета", - поясняется в справке к документу.
Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход.