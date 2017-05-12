В Йеллоустонском парке назначили награду за сведения об убийцах белой волчицы

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация Йеллоустонского национального парка, являющегося одним из наиболее известных в США, готова заплатить $5 тысяч за информацию о тех, кто смертельно ранил из огнестрельного оружия любимицу туристов - белую волчицу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы природоохранного объекта.

Раненое животное было обнаружено посетителями парка 11 апреля. Ветеринары не смогли спасти жизнь волчицы, и ее было решено усыпить. Специалисты пришли к выводу, что в хищницу стреляли в северной части заповедника. Имеются ли подозреваемые, пока не сообщается.

"Учитывая, что речь идет о серьезном инциденте, награда в размере до $5 тысяч предлагается за информацию, которая позволит задержать ответственных за это преступление лиц и предъявить им обвинения", - указал директор парка Дэн Уэнк. Как сообщили представители природоохранного объекта, в парке было лишь три волка белой расцветки. Возраст хищницы, которая была недавно убита, составлял примерно 12 лет, это примерно в два раза больше, чем живут в среднем животные этого вида.

Волчица в течение долгого времени являлась "альфа-самкой", то есть занимала доминирующее положение в стае. За свою жизнь она произвела на свет не менее 20 детенышей. Как отмечается в документе, животное пользовалось особой известностью среди посетителей заповедника, многие туристы специально пытались найти волчицу, чтобы сфотографировать ее. Администрация парка обещала информировать общественность о ходе расследования на этот счет.

Йеллоустонский национальный парк был основан в 1872 году и включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь заповедника составляет почти 9 тысяч квадратных километров, он находится на территории штатов Айдахо, Вайоминг и Монтана. По подсчетам властей США, в 2016 году парк посетили более 4,6 млн человек.

На территории природоохранного объекта встречаются свыше 60 видов различных млекопитающих. В их числе, помимо волков, бизоны, медведи, олени, рыси, пумы, бобры, койоты, росомахи. В 1990-х годах в парке стартовала программа с целью увеличения численности волков. По данным на 2015 год, в заповеднике насчитывалось 10 волчьих стай, в общей сложности в них было около 100 хищников.