Плетнева считает глупой идею отдавать детей под опеку только родственникам

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не поддерживает и считает глупым предложение отдавать детей под опеку только их родственникам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов вместе с главой Национального родительского комитета Ириной Волынец разрабатывают законопроект, которым предлагается предоставлять право брать детей под опеку только родственникам.

"Я, конечно, однозначно это поддерживать не буду. А если у ребенка нет родственников, значит, надо будет опять делать в этот закон поправки?" - заявила Плетнева корреспонденту ТАСС, комментируя инициативу Вострецова. "Здесь нужно быть очень осторожными. По основной идее это, конечно, глупость", - подчеркнула депутат.

По мнению Плетневой, "если бы он (Вострецов) был бы заинтересован в решении этих вопросов, он бы пришел в (профильный) комитет к нам работать". "Тем более какая-то общественная организация (Национальный родительский комитет, участвует в разработке законопроекта - прим. ТАСС), у нас их знаете сколько? И они ищут себе сторонников на свои бредовые идеи", - добавила парламентарий.

В марте Вострецов и Волынец выступали с инициативой заменить материнский капитал ежемесячными выплатами на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия.