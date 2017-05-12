Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию 17 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит по существу вопрос о проведении общегородского референдума о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) 17 мая. За включение документа в повестку заседания городского парламента высказалось большинство членов комитета по законодательству, передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца.

"Мы в соответствии с регламентом имеем право внести этот вопрос (о референдуме) в повестку дня заседания 17 мая", - сказал глава комитета Денис Четырбок.

Ранее он сообщил, что подготовлен проект постановления Заксобрания против проведения референдума, поскольку предлагаемый вопрос о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов противоречит федеральному законодательству, а также городскому закону о референдумах.

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний городского парламента вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" противники передачи собора РПЦ. После этого инициативная группа по проведению референдума подала административный иск к Заксобранию, оспаривая его бездействие.

История вопроса

28 марта Избирком Петербурга со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

Если голосование будет назначено, оно станет первым с 1991 года, когда горожане решали вопрос о возвращении северной столице исторического названия Санкт-Петербург.

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.