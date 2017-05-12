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Сирийские военные сыграли одновременно 30 свадеб в Алеппо

Общество
12 мая, 11:07 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 12, мая. /ТАСС

Молодожены побывали в исторических кварталах города, где совсем недавно шли бои

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АЛЕППО, 12 мая. /ТАСС/. Сирийские военные одновременно сыграли сразу 30 свадеб в Алеппо. Как передает корреспондент, некоторые солдаты приехал на торжество с передовой.

"Мы хотим показать, что жизнь в нашей стране продолжается. Но и в этот день мы в военной форме. В любой момент готовы вернуться на передовую. А костюмы наденем, когда война в Сирии закончится", - рассказал Омар Хаджар.

Свадебный кортеж в сопровождении полиции проехал по городу. Дороги на пути следования автомобилей для безопасности были перекрыты. Молодожены побывали и в исторических кварталах Алеппо, где совсем недавно шли бои.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года. В марте этого года, после освобождения Пальмиры, российские саперы работали и там.

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