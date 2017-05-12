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В северных реках Якутии повышенный уровень воды сохранится до осени

Общество
12 мая, 11:45 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В зону возможного подтопления в ближайшее время могут попасть 95 населенных пунктов на территории 21 района

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ЯКУТСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Повышенный уровень воды в северных и арктических реках Якутии сохранится до осени 2017 года. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра республики Александр Аржаков.

Накануне он озвучил прогноз, согласно которому вода в северных реках Якутии поднимется выше нормального уровня при вскрытии льда и половодье к концу мая - началу июня. По словам Аржакова, это связано с тем, что зимой на севере Якутии выпало аномальное количество осадков - за месяц пятимесячная норма. Такого объема снега на севере Якутии не было на протяжении последних 40 лет.

"Трудная весна ожидается в северной группе районов. Повышенные уровни воды в северных реках сохранятся до осени. На реке Колыма уровни воды превысят критические (значения - прим. ТАСС) на 2,5 метра", - сказал Аржаков, выступая на совещании у главы Якутии.

Он добавил, что в поселке Зырянка Верхнеколымского района в течение месяца будет затоплена взлетно-посадочная полоса. В бассейне реки Алазея из-за большого количества снега вода может дойти до населенных пунктов в Среднеколымском и Нижнеколымском районах. Ледовые заторы ожидаются на 51 участке в бассейнах рек Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя. Уровень воды в реках в центральных и других районах Якутии во время половодья, согласно прогнозам, будет в пределах нормы.

Подготовка к возможным потопам

Ранее сообщалось, что в зону возможного подтопления весной попадает 95 населенных пунктов на территории 21 района, где проживают 39 тыс. человек. В связи с этим глава республики Егор Борисов распорядиться заранее провести работу с населением. "Всех инвалидов, стариков, детей и маломобильных людей эвакуировать из зон затопления заблаговременно, проверить все системы оповещения. Скот, лошадей и оленей отогнать на безопасные возвышенные места", - отметил он.

В прошлом году в Якутии было подтоплено всего три населенных пункта. Наибольший урон весенним и летним половодьем был нанесен в 2014 году, когда в зону затопления попали 243 дома, в которых проживали 2,6 тыс. человек. В трех муниципальных образованиях был введен режим ЧС регионального уровня, в четырех - режим ЧС муниципального уровня.

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