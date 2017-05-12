Температура в Москве 11 мая стала самой низкой за 80 лет

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Среднесуточная температура в Москве 11 мая оказалась самой низкой за последние 80 лет. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"Среднесуточная температура накануне составила всего плюс 2,4 градуса. Это самая низкая температура за последние 80 лет", - отмечается в сообщении. Отклонение от нормы составило более 10 градусов.

Как поясняется на сайте "Метеоновости", среднесуточная температура воздуха в мае должна повышаться, если, к примеру, 1 мая она составляет плюс 10,4 градуса, то к 11 мая вырастает до плюс 12,1 градуса. В текущем мае происходит все наоборот.

1 мая средняя за сутки температура составила плюс 19,5 градуса, после чего начала понижаться и уже 11 мая ее значение стало равным плюс 2,4 градуса. В последний раз так холодно 11 числа было в 1972 году. Тогда средняя за сутки температура оказалась плюс 3,4 градуса.

Вместе с тем, рекорд самой низкой температуры для 11 мая не побит. Он принадлежит 1918 году и составляет минус 4,2 градуса. Минимальная температура накануне в столице опустилась до минус 1,1 градуса.