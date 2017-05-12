ОНФ 18 мая проведет в Калининграде конференцию по вопросам экологии

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут межрегиональную конференцию для субъектов Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов (ЦФО) по проблемам экологии 18 мая в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
"Участниками межрегиональной экологической конференции ОНФ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая пройдет 18 мая в Калининграде, станут гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств. Также в работе конференции примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов", - отмечается в сообщении.
В ОНФ уточнили, что на встрече будут обсуждаться проблемы санитарного состояния регионов, обращения с отходами, застройки береговой линии Калининградской области, а также формирования "зеленых щитов" вокруг городов ЦФО и СЗФО.
"Мы проводим уже вторую в этом году экологическую конференцию ОНФ. В мае состоялась межрегиональная конференция в Ростове-на-Дону, на которой обсуждались экологические проблемы юга России. В этот раз мы планируем поднять наиболее актуальные вопросы экологии и защиты леса для регионов северо-запада и центра России", - приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.
В ОНФ уточнили, что в ходе пленарного заседания будут организованы прямые включения из регионов СЗФО и ЦФО, в которых пройдут заседания отделений ОНФ.