Запретительный закон или водяные пушки: как российские порты борются с угольной пылью

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит минимизировать ущерб экологии от перевалки угля в морских портах. Как рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, минимизировать ущерб можно, запретив переваливать уголь открытым способом.

"В настоящий момент подготовлен законопроект, который вводит запрет на перевалку и обработку угля открытым способом в портах, расположенных непосредственно в границах населенных пунктов. Мы хотим обязать стивидоров использовать специальные технические решения, которые будут препятствовать распространению угольной пыли", - сказал он.

При этом опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка уверены, что справиться с пылью можно и другими методами, которые уже активно внедряются в российских портах. Стивидорные компании готовы тратить десятки миллионов рублей на водяные пушки и пылезащитные экраны.

Страдают люди

Крупнейшие угольные перевалочные комплексы в России расположены в дальневосточных портах Повьет, Находка, Восточный, большие объемы приходятся также на порты Мурманск, Усть-Луга, Высоцк и Туапсе.

Как сообщил Панов, проблема загрязнения угольной пылью наиболее остро стоит в дальневосточных портах. "В последние два года она особенно обострилась. Причина - значительное увеличение объемов перегрузки угля на экспорт. Специальные портовые мощности полностью задействованы, их не хватает, стивидоры заходят в неприспособленные порты, расположенные прямо в пределах населенных пунктов", - отметил депутат.

В Находке в черте города работают сразу 6 стивидоров, ведущих перевалку угля. Горожане здесь постоянно жалуются на загрязненность и воздуха, и городских улиц, рассказывают власти. Горячей экологической точкой долгое время оставались и порты в Хабаровском крае. Как сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Шпорт, чтобы прекратить загрязнение воздуха в порту Советская Гавань, властям пришлось добиваться приостановки работы одной из компаний.

"Совсем недавно мы вынуждены были прибегнуть к жестким мерам в отношении компании "Ремсталь", которая грубо нарушила экологические нормативы, развернув перевалку угля в порту Советская Гавань. Деятельность по перевалке угля приостановлена", - отметил глава региона.

По словам депутата Панова, на Дальнем Востоке перевалка осуществляется без применения современных технических средств, которые могли бы уменьшить распространение угольной пыли. "Поэтому люди, жители порта Ванино и Находки, несправедливо страдают от перевалки угля в портах, которая уже привела к критическому уровню загрязнения окружающей среды. Угольная пыль токсична, содержит природные радиоактивные вещества. Она способна, попадая в организм человека, вызвать различные заболевания, в том числе онкологические", - сказал он.

Суд над пылью

По мнению Панова, после вмешательства депутатов, властей, а также Росприроднадзора и Роспотребнадзора на Дальнем Востоке удалось немного нормализовать обстановку. "Но мы понимаем, что этих мер недостаточно и они носят исключительный, несистемный характер. Некоторые ограничительные меры сейчас возможны только по решению суда", - отметил Панов.

Он сообщил, что в настоящий момент Думой подготовлен законопроект, который вводит запрет на перевалку и обработку угля открытым способом в портах, расположенных непосредственно в границах населенных пунктов. Документ призван обязать стивидоров использовать специальные технические решения, которые будут препятствовать распространению угольной пыли.

При этом многие эксперты и участники рынка не поддерживают столь радикальной инициативы. Эксперт по экологическим правам совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, генеральный директор ООО "Центр системных исследований" Елена Есина заявила ТАСС, что новая законодательная инициатива, запрещающая открытую перевалку угля, не нужна.

"Я бы не сказала, что ущерб от открытой перевалки угля настолько колоссальный, что нужно его законодательно регулировать. Потому что при подготовке проектов по выбросам на территории портов всегда предусматриваются мероприятия по снижению пыли. Это и укрытие, и орошение водными растворами - как чистой водой, так и с применением специальных веществ. Поэтому полный запрет на открытую перевалку угля не нужен", - сказала она, отметив, что возможный запрет может парализовать работу портов.

Единственным по-настоящему действенным методом борьбы с угольной пылью эксперт видит усиление контроля Росприроднадзора и Роспотребнадзора за соблюдением правил перевалки. "На сегодня борьба с угольной пылью возможна за счет контроля управления Росприроднадзора по конкретному федеральному округу - это входит в их полномочия", - добавила Есина.

Пылезащитные стены и водяные пушки

Руководители портов, где идет перевалка угля, также отмечают, что уже сейчас для минимизации воздействия на экологию делается достаточно много, инвестиции в природоохранную работу исчисляются сотнями миллионов рублей. Так, Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) по итогам 2015 года потратил на экологическую программу более 32 млн рублей. В ТМТП отметили, что для защиты окружающей среды от негативного воздействия порт вынес угольные площадки на дальние рубежи причального фронта, также были изменены пропорции сортности угля, внедрена и функционирует система пылеподавления, которая охватывает весь склад угля и зоны погрузки.

"По результатам лабораторных исследований средние значения концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе сократились в 2015 году в 2 раза", - сказали в ТМТП. Также в порту в 2012 году было закончено строительство шестиметрового пылешумозащитного экрана стоимостью 14 млн рублей, который позволил снизить уровень вредных выбросов неорганической пыли на 20%.

Как сообщили ТАСС в компании "Ростерминалуголь" (Усть-Луга), компания инвестировала в реализацию долгосрочной программы повышения экологической безопасности в течение в 2014-2016 гг. более 200 млн рублей. "На (угольном - прим. ТАСС) терминале работают инженеры-экологи, которые проводят ежемесячные лабораторные исследования воздуха, уровня шума в рабочей, единой санитарно-защитной и жилой зоне, лабораторные исследования сточных и поверхностных вод, которые подтверждают полное обеспечение экологической безопасности угольного терминала", - сказал ТАСС управляющий директор АО "Ростерминалуголь" Евгений Корбан.

Мурманский морской торговый порт (ММТП) планирует вложить в экологические проекты в 2017 году 320 млн рублей, что на 120 млн больше, чем годом ранее. И главным направлением станет как раз борьба с распространением угольной пыли. Как сообщал генеральный директор стивидорной компании Александр Масько, основным инструментом в борьбе с пылью являются водяные туманообразующие пушки. Также у компании есть проект по строительству очистных сооружений ливневых сточных вод. По прогнозу, очистные сооружения снизят концентрацию вредных веществ в воде на 98%. Третьим экологическим проектом станет установка по периметру производственной площадки порта пылеветрозащитных экранов.

Уже борются с пылью и на Дальнем Востоке. В Восточном порту в 2017 году намерены установить оборудование для очистки сточных вод, реконструировать ливневую систему, отремонтировать асфальтобетонное покрытие и ливневую канализацию на угольном пирсе, а также купить оросительную машину для подавления пыли и две вакуумных уборочных машины, работающих по принципу пылесоса. На эти работы планируется потратить около 70 млн рублей.

"Стивидоры обязались установить защитные экраны и купола, увлажнители, а также приобрести и передать городу современные пылеуборочные машины. Кроме того, они должны провести озеленение города и высадить деревья на улицах Находки", - сообщил ТАСС губернатор Приморья Владимир Миклушевский.