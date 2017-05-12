Роструд: россияне готовы переехать в другой регион ради зарплаты в 50-100 тыс. руб.

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больше половины россиян, опрошенных Федеральной службой по труду и занятости, готовы к переезду в другой регион ради более высокой зарплаты и при условии выплаты подъемных на обустройство на новом месте. Такую тенденцию отмечает Роструд по итогам опроса на портале "Работа в России".
"Больше половины респондентов (55%) сообщили, что мотивом для переезда на работу в другой регион может служить высокая заработная плата", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда. "62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 до 100 тысяч рублей, 16% - от 100 до 150 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время зарплата 89% опрошенных составляет менее 50 тысяч рублей.
При этом около 40% участников опроса сочли необходимым иметь средства на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде, а также "подъемные" для обустройства на новом месте.
Второй причиной готовности к переезду россияне назвали трудоустройство по специальности (10% опрошенных), а третьей - карьерный рост (8,8% опрошенных).
Опрос был проведен в апреле 2017 года, в нем приняли участие 3079 человек.
В России работает программа повышения мобильности трудовых ресурсов, со стороны государства оказывается финансовая поддержка работодателям-участникам данной программы в виде субсидии. Совокупный размер финансовой поддержки в рамках данной программы предусматривает выделение 300 тыс. рублей на одного работника для компенсации переезда работников, их обучения, оплаты жилья.