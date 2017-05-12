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Роструд: россияне готовы переехать в другой регион ради зарплаты в 50-100 тыс. руб.

Общество
12 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Почти половина опрошенных сообщили также о необходимости наличия средств на аренду жилья и выплаты "подъемных" для обустройства на новом месте

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больше половины россиян, опрошенных Федеральной службой по труду и занятости, готовы к переезду в другой регион ради более высокой зарплаты и при условии выплаты подъемных на обустройство на новом месте. Такую тенденцию отмечает Роструд по итогам опроса на портале "Работа в России".

"Больше половины респондентов (55%) сообщили, что мотивом для переезда на работу в другой регион может служить высокая заработная плата", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда. "62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 до 100 тысяч рублей, 16% - от 100 до 150 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время зарплата 89% опрошенных составляет менее 50 тысяч рублей.

При этом около 40% участников опроса сочли необходимым иметь средства на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде, а также "подъемные" для обустройства на новом месте.

Второй причиной готовности к переезду россияне назвали трудоустройство по специальности (10% опрошенных), а третьей - карьерный рост (8,8% опрошенных).

Опрос был проведен в апреле 2017 года, в нем приняли участие 3079 человек.

В России работает программа повышения мобильности трудовых ресурсов, со стороны государства оказывается финансовая поддержка работодателям-участникам данной программы в виде субсидии. Совокупный размер финансовой поддержки в рамках данной программы предусматривает выделение 300 тыс. рублей на одного работника для компенсации переезда работников, их обучения, оплаты жилья.

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