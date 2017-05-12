Путин проведет 12 мая встречу с главой Федерации независимых профсоюзов РФ

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин "постоянно общается (со Шмаковым)". "Президент делал это и ранее, когда возглавлял кабинет министров, он продолжает это делать и сейчас", - напомнил Песков. Он добавил, что Путин придает большое значение "обратной связи с профсоюзами".
"В течении дня мы ожидаем международный (телефонный) разговор", - сообщил пресс-секретарь президента, но не уточнил кто будет собеседником Путина.