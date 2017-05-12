Врачи Орла предложили альтернативу беби-боксам

ОРЕЛ, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям Орла предложили открыть помещения для анонимных родов, которые должны стать альтернативой беби-боксам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данных медицинских помещениях женщина на условиях анонимности может родить здорового ребенка, а не делать это на дому, создавая условия для угрозы собственной жизни и младенца.

"В качестве альтернативы беби-боксам в Орле предложили открыть подстанции для анонимных родов. Анонимные роды как легальный способ отказаться от ребенка, считают врачи, более правильный, чем беби-боксы. Женщина в медицинском стационаре на условиях анонимности рожает здорового ребенка, а затем, если не передумает, отказывается от него без общественного порицания", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в этом случае и роженица, и ребенок получат квалифицированную медицинскую помощь, что позволит избежать различных осложнений, распространенных при домашних родах. "Также медики предложили удлинить сроки процедуры отказа от новорожденного. Врачи предлагают увеличить для матери время на принятие решения об отказе с 3-5 суток до двух недель", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства Орловской области корреспонденту ТАСС пояснили, что сегодня на базе научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям Орла члены фракции "Единой России", власти, представители духовенства и врачи обсудили востребованность уже существующих беби-боксов и целесообразность появления новых в тех субъектах, которые ими еще не обзавелись. "Предложения по альтернативе беби-боксов (анонимные роды) находятся в стадии обсуждения и никакого финансирования на их реализацию пока не предусмотрено", - сказали в пресс-службе.

История вопроса

Ранее сообщалось, что в регионах России после внесения в Госдуму законопроекта о беби-боксах вновь началось активное обсуждение темы установки специально оборудованных мест, где матери могут легально оставить нежеланного новорожденного ребенка и не попасть под уголовное преследование. Эксперты до сих пор не могут сойтись во мнениях: одни считают, что анонимные контейнеры спасают жизни детей, другие видят в них подрыв основ семейного воспитания и предлагают запретить говорить в СМИ о беби-боксах.

Первый в России беби-бокс появился в Пермском крае в 2011 году. Сейчас в регионе, где активно ведется деятельность по профилактике социального сиротства, их уже три - в Перми, Добрянке и Березниках. Как рассказала руководитель пермского благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова, за время работы проекта в России в "окнах жизни" оказались 67 детей, восемь детей - в Пермском крае. Ни один ребенок, который был оставлен в беби-боксе, не попал в детский дом, трое вернулись к родителям, еще пятеро были усыновлены.

О медицинском центре

Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям Орла оказывает помощь матерям и детям не только Орловской области, но и других регионов. При центре работает консультативно-диагностический центр, стоматологическое отделение, а также отделение медицинской реабилитации. На сегодняшний день клиника является самым крупным лечебным учреждением Орла, оказывающим стационарную и консультативную медицинскую помощь матерям и детям, единственным многопрофильным специализированным стационаром для детей в регионе.