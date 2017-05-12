Депутат: в Госдуму не вносили проект, разрешающий опеку над детьми только родственникам

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий опеку над детьми только родственникам, отсутствует в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и депутатами не разрабатывается. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов вместе с главой Национального родительского комитета Ириной Волынец разрабатывают законопроект, которым предлагается предоставлять право брать детей под опеку только родственникам.

"По имеющейся у меня информации, никакой законопроект не разрабатывается. Эта идея была озвучена в ходе работы круглого стола, где обсуждались резонансные случаи, связанные с тем, что используют опеку исключительно для получения пособий от государства и зарабатывания денег", - сказал Нилов.

По его словам, "законопроекта о полном запрете или желании запретить (опеку над детьми посторонним людям - прим. ТАСС) у депутата Вострецова нет". "В комитете соответствующих законопроектов тоже нет", - подчеркнул политик.

Вместе с тем Нилов отметил, что иногда на практике родственники действительно хотят взять ребенка под опеку без каких-либо пособий, "а им отказывают". "Были случаи, когда детей в приличном количестве брали под опеку, для того чтобы получать пособия, при этом условия им создавались крайне негативные", - добавил депутат. В этой связи он предположил, что, "возможно, стоит уточнить формулировки Семейного кодекса РФ", однако, по его словам, этот вопрос находится в ведении "комитета Госдумы по делам семьи".