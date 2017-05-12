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Правительство Испании не станет переносить останки диктатора Франко

Общество
12 мая, 13:39 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ранее с данной просьбой к правительству обратился Конгресс депутатов Испании

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МАДРИД, 12 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правительство Испании не станет переносить останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из монументального комплекса Долина Павших. Об этом сообщила газета ABC.

В четверг Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) одобрил инициативу обратиться к правительству с данной просьбой. Подобное предложение было внесено на рассмотрение социалистами. По итогам голосования Народная партия (НП) воздержалась, "за" выступили "Подемос" ("Мы можем"), "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Данная инициатива имеет символическое значение, однако не является обязательной к исполнению.

Как считают в правительстве королевства, не стоит "вновь вскрывать раны по вопросу, который заслуживает самого широкого соглашения" между политическими силами.

Ранее ряд сил и активистов уже призывали центральное правительство королевства превратить расположенный в 40 км от Мадрида комплекс в центр памяти жертв франкизма. Это предусматривало перемещение из расположенного там собора останков диктатора и Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936) - основателя правой политической партии Испанская фаланга, которая являлась правящей при франкистском режиме. Тем не менее власти страны не поддерживали данную инициативу.

Представители НП ранее подчеркивали, что Долина Павших "не имеет никакого политического значения". "Оставьте в покое прах погибших и дайте зарубцеваться ранам, которые были нанесены в годы Гражданской войны и послевоенный период. Сегодня нам следует на основе национального примирения смотреть в будущее, а не в прошлое", - отмечали в НП.

20 ноября 2015 года исполнилось ровно 40 лет с момента кончины Франсиско Франко, управлявшего Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице в результате сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко как монумент в память о погибших в Гражданской войне. Работы по строительству, которое проводилось силами заключенных, были завершены только в 1958 году.

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