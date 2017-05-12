Лукашенко: занятия в белорусских школах должны начинаться не раньше девяти утра

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что раньше девяти часов утра уроки в общеобразовательных школах республики начинать не надо, поэтому поручил пересмотреть график их работы. Об этом глава государства заявил во время принятия кадровых решений.

"Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо", - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал. "Нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе, даже на автобусе 5-7 км везут детишек, им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в организации процесса образования в республике должны быть серьезные подвижки. "И к вступительным экзаменам мы тоже какие-то изменения внесли, но надо более существенно к этому подходить", - сказал Лукашенко.

Выступая в апреле с посланием к парламенту, Лукашенко впервые затронул эту тему, предложив начинать уроки в школах не в восемь, а в девять часов утра. Он привел в пример своего сына Николая, который вынужден просыпаться в полседьмого, чтобы пойти в школу.