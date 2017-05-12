Суд не принял жалобу "НГ" на бездействие главы СК после статьи о притеснении геев в Чечне

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказал в принятии жалобы "Новой газеты" на бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской Республике в отношении лиц с нетрадиционной ориентацией. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом возвращена жалоба Сабинина А. В., поданная им в порядке ст. 125 УПК РФ, в интересах АНО "Новая газета", для устранения допущенных недостатков. А именно, по мнению заявителя, руководитель СК РФ обязан был предпринять меры для проверки сведений о совершенном преступлении, вместе с тем, заявителем не представлено сведений о том, проверялся ли им факт дачи поручения председателем СК РФ о проверке сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации", - сказала она.

Юрист Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд с требованием признать необоснованным и незаконным бездействие председателя СК РФ, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чечне в отношении представителей лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, о которых сообщалось в статьях "Новой газеты", и обязать его устранить допущенное нарушение.

История вопроса

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

В свою очередь советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства - как он сообщил в беседе с корр. ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.