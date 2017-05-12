Собянин: около 15 домов исключат из предварительного списка на снос в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Порядка 15 домов в Москве, жители которых считают, что попали в список на снос по программе реновации ошибочно, будут исключены из проекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городские власти учтут такие обращения горожан.

"Тех, кто сегодня активно выступает, что их неправильно включили (в предварительный список для голосования по включению или не включению в программу реновации - ред.), неправильный опрос провели, что в доме много жителей, которые не хотят, таких домов не так много - около 15. Наверное, на этой стадии, пока не начали голосование, эти дома проще убрать из списка для голосования", - сказал мэр на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

Вместе с тем, по словам Собянина, у этих горожан останется шанс вернуться в программу, если они это решат на общем собрании. "Мы ничего не закрываем, если захотят, пусть на собрании принимают решение. Этих домов не так много, но если есть такие обращения, мы их учтем", - сказал мэр.

Он также отметил, что сейчас жители порядка 500 домов, не обнаружив свои адреса в предварительном списке, напротив, выступают за включение в программу.

"От 250 до 500 домов активно инициируют включение дополнительно в программу. Мы не против, но в списки для голосования сегодня включать их не будем. Они должны провести собрания собственников жилья и двумя третями голосов принять решение в соответствии с Жилищным кодексом", - пояснил мэр. По его словам, если желание попасть в программу есть, то стоит пройти эту процедуру.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.