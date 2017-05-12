Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновации

Общество
12 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Мэр столицы заявил о необходимости создания штаба при Общественной палате для контроля над программой сноса пятиэтажек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил предложение Общественной палаты (ОП) о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек на весь период ее реализации.

С соответствующим предложением в пятницу на встрече с мэром выступил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

"Я не только не возражаю, я прошу, чтобы Общественная палата активно включилась во все стадии контроля за проектом реновации, начиная от формирования списков, голосования, подведения итогов голосования, создания программы, ее реализации. Было бы хорошо, чтобы бы Вы на своей площадке собрали другие общественные организации, активистов, которые интересуются и работают над этим вопросом", - сказал Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

"По итогам общения с москвичами мы поняли, что надо создавать общественный штаб при Общественной палате. Я думаю, что туда могут входить не только члены Общественной палаты, но и другие неравнодушные общественники с тем, чтобы сформировать работу по ключевым направлениям, по наиболее часто встречающейся проблематике. Чтобы были комиссии, которые бы оперативно реагировали, разбирались, выходили на связь, и не только на период голосования, но на весь период реализации проекта, нужен общественный контроль, чтобы люди знали, куда им обратиться", - сказал в свою очередь Ремчуков. 

Смотрите также

В программу реновации жилья в Москве могут попасть общежития

Построенные по программе реновации кварталы обеспечат бесплатными парковками

Путин: реализация программы реновации должна пойти на благо людей, а не во вред

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама