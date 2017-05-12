Собянин поддержал идею общественного контроля проекта реновации

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил предложение Общественной палаты (ОП) о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек на весь период ее реализации.
С соответствующим предложением в пятницу на встрече с мэром выступил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.
"Я не только не возражаю, я прошу, чтобы Общественная палата активно включилась во все стадии контроля за проектом реновации, начиная от формирования списков, голосования, подведения итогов голосования, создания программы, ее реализации. Было бы хорошо, чтобы бы Вы на своей площадке собрали другие общественные организации, активистов, которые интересуются и работают над этим вопросом", - сказал Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.
"По итогам общения с москвичами мы поняли, что надо создавать общественный штаб при Общественной палате. Я думаю, что туда могут входить не только члены Общественной палаты, но и другие неравнодушные общественники с тем, чтобы сформировать работу по ключевым направлениям, по наиболее часто встречающейся проблематике. Чтобы были комиссии, которые бы оперативно реагировали, разбирались, выходили на связь, и не только на период голосования, но на весь период реализации проекта, нужен общественный контроль, чтобы люди знали, куда им обратиться", - сказал в свою очередь Ремчуков.