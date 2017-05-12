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Собянин: дома-памятники могут войти в программу реновации, но не пойдут под снос

Общество
12 мая, 15:15 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Дома-памятники будут подлежать реставрации, подчеркнул мэр

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© Александр Зеликов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московские дома-памятники могут войти в программу реновации, однако будут подлежать исключительно реставрации, сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты столицы.

"Если это памятники или выявленные памятники, они в программу сноса попасть не могут. Мы не имеем права их сносить и не собираемся. С ними должна быть проведена индивидуальная работа. Необходимо, конечно, мнение жителей этих домов, их активная позиция, возможность с нашей стороны предложить им другое жилье, а те дома, которые являются памятниками, оставить и заниматься их реставрацией, но не сносить", - сказал Собянин.

Он отметил, что в голосование они не вошли, жильцы в результате остались заложниками такой ситуации. "Живут в памятниках, но внутри условия значительно хуже, чем в обычных домах", - добавил мэр.

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