Минздрав планирует обновить рамочное соглашение с Минспортом и ФМБА

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Минздрав планирует обновить рамочное соглашение с Минспортом и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о медицинском обеспечении процесса подготовки спортсменов сборных команд России. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд России, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы в самом активном взаимодействии сейчас работаем с (вице-премьером Виталием) Мутко, с министром спорта РФ. В настоящее время рассматриваем вопрос об обновлении рамочного соглашения между Министерством спорта, Министерством здравоохранения и ФМБА. Есть в программе планы по воссозданию советского продвинутого опыта научно-комплексных групп с современной регламентацией отношений между тренерским составом, врачебным составом, диетологами, психологами, чтобы мы могли гармонизировать подготовку каждого спортсмена, его индивидуальный профиль, иммунный статус, реакции на перегрузки, тренировочный процесс, выход через него", - доложила Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что ведомство в настоящее время готовит совместное совещание под руководством Виталия Мутко. "Мы хотели бы дать этому процессу новое развитие, рассмотреть вопросы об обязательном наличии на всех федеральных тренировочных площадках медицинских подразделений, которые будут определяться спецификой вида спорта", - сказала министр.

При этом, по ее словам, будет учитываться лучший международный опыт и опыт российских тренеров, "поскольку он накопился за последние 20 лет в общении с зарубежными спортивными медицинскими структурами".