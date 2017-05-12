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ЛДПР предлагает ввести единый для регионов РФ запрет на шумные работы

Общество
12 мая, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Парламентарии предлагают запретить шуметь с 22:00 до 07:00 в будни и круглосуточно по выходным

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект о едином для всех регионов стандарте так называемых часов тишины - времени, когда запрещается проводить шумные строительные и ремонтные работы или включать громкую музыку. Парламентарии предлагают запретить шуметь с 22:00 до 07:00 в будни и круглосуточно по выходным, при этом размер штрафов для юридических лиц составит до 100 тыс. руб.

Как сообщается на сайте ЛДПР, законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты на следующей неделе. Для физических лиц авторы инициативы предлагают установить штраф в размере 2 тыс. руб.

Один из авторов законопроекта, замруководителя фракции Ярослав Нилов напомнил, что в настоящее время нет единого регламентированного времени для всей страны, в течение которого запрещено шуметь. В каждом регионе власти устанавливают такой норматив отдельно, что, по мнению либерал-демократов, создает ряд неудобств.

"Введение на федеральном уровне ответственности за нарушение закона о тишине и спокойствии граждан (как для физических, так и для юридических лиц) особенно актуально в преддверии проекта реновации пятиэтажек (в Москве - прим. ТАСС)", - отметил Нилов, слова которого приводятся на сайте партии.

Депутат добавил, что практика наказаний за нарушение часов тишины на региональном уровне зачастую не работает, так как полицейские ничего не могут сделать с нарушителями, если между местными властями и правоохранителями не заключен соответствующий договор. Так, по словам Нилова, обстоит дело в Москве. "Для того чтобы его (договор - прим. ТАСС) заключить, надо вносить дополнительные поправки в административный кодекс. ЛДПР неоднократно обращалась в мэрию столицы и в Мосгордуму, столичные законодатели разделяют нашу позицию, но решение так и не принято", - подчеркнул парламентарий.

В 2015 году Мосгордума приняла городской закон "О тишине", запрещающий шумные ремонтные работы в жилых домах с 19:00 до 09:00 мск и с 13:00 до 15:00 мск, а также по воскресеньям и в праздничные дни. Исключение сделано для новостроек. За нарушения часов тишины физические лица могут быть оштрафованы на 1-2 тыс. руб., должностные лица - на 4-8 тыс. руб., юридические лица - на 40-80 тыс. руб.

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