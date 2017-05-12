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Норма о защите от расторжения ипотечного договора появится в законе о реновации

Общество
12 мая, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Речь идет о переносе предмета ипотечного залога при переселении по программе реновации пятиэтажек

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московские власти дополнят законопроект о реновации жилья в столице нормой, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о переносе предмета ипотечного залога при переселении по программе реновации пятиэтажек.

"В проекте нового закона мы пропишем эту историю, чтобы защитить права граждан, которые сегодня имеют ипотеку, чтобы не происходило расторжение этого договора", - сказал мэр на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

По словам Собянина, это надуманная проблема, и ее в городе не существует. Пример тому - первая программа переселения из пятиэтажек. "Ни разу не возникало случаев, когда происходил разрыв ипотеки", - пояснил Собянин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы, на начальном этапе потребуется выделить около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Двадцатого апреля документ был принят в первом чтении.

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