Многодетные семьи Поморья получили премию "Признательность"

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Многодетные семьи Архангельской области, часть которых проживает в районах Арктической зоны РФ, получили премию "Признательность". Награды в региональном правительстве вручал губернатор Поморья Игорь Орлов.

"Эта награда заставит моих детей еще больше сделать для нашего города. Я надеюсь, что они не подведут и будут что-то делать для города и области", - сказала ТАСС обладательница диплома, жительница города Онеги Светлана Козьякова. На церемонию награждения она приехала с младшим сыном - второклассником Никитой. В семье еще три старших дочери, одна из которых приемная.

Награды получили 77 семей региона, в том числе приемных семей - четыре, семей с шестью детьми - шесть, семей с семью детьми - две. Специальный диплом "Признательность" учрежден в 2006 году. Он вручается многодетным семьям, "достойно воспитавших троих детей до достижения восьмилетнего возраста".

В 2017 году в законодательство Архангельской области внесены изменения, согласно которым дипломом "Признательность" также награждаются многодетные семьи, достойно воспитывающие троих и более детей, принятых на воспитание. Также увеличен размер единовременного вознаграждения с 5,8 тыс. рублей до 10 тыс.

Семьям, награжденным специальным дипломом "Признательность" и имеющим шесть и более детей, предоставляется субсидия на приобретение механического транспортного средства в размере 1 млн рублей, имеющим семь и более детей - субсидия на улучшение жилищных условий в размере 2 млн рублей.