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Жилищная политика станет основной темой форума "Среда для жизни" в Саратове

Общество
12 мая, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вопросы жилищной политики станут основными в деловой программе форума "Среда для жизни", который пройдет в Саратове с 13 по 15 мая. Об этом в интервью ТАСС сообщил архитектор, урбанист и партнер КБ "Стрелка", выступающего программной дирекцией форума, Алексей Муратов.

"Среда для жизни", в первую очередь, форум о жизни. Основной его темой станет именно жилищная политика. Этот форум впервые увязывает вопросы качества среды и вопросы жилищной политики, потому что в нынешней социально- экономической ситуации эти вопросы совершенно неразрывны. При этом интересно будет всем, кто интересуется вопросами жилья, жилищной архитектурой, вопросами улучшения жилищной экономики", - рассказал он.

По словам эксперта, заинтересованные стороны смогут обсудить в Саратове все аспекты жилищной политики, "от ипотеки и разных форматов жилья - арендное, коммерческое, социальное - до вопросов увеличения разнообразия типологии, повышения функциональности использования застройки, масштабирования квартала, улиц, организации магазинов".

Также Муратов отметил, что в рамках форума будут представлены результаты нескольких крупных исследований. "В частности, мы в рамках проработки стандартов комплексного развития территории проводили довольно крупное исследование потребностей и ожиданий людей, и результаты представим на форуме. Будут интересные выступления девелоперов, вышедших на некие современные модели строительства жилья, в сфере экономики участникам форума также представят интересные наработки," - заявил он.

Муратов добавил, что Центр городской экономики КБ "Стрелка" сделает доклад об экономических аспектах в состоянии жилищной сферы в разных городах России. По его словам, в планах программной дирекции форума также - представить разрабатываемый сейчас "Стрелкой" индекс качества городской среды, который представляет собой одновременно рейтинг городов по качеству городской среды и диагностический инструмент этого качества, позволяющий составить рекомендации по отдельным направлениям.

"Особенность этого форума и в очень развитой неделовой программе. 13 и 14 мая будут проводиться так называемые "городские выходные", и форум буквально выплеснется в город. Мероприятия будут проводиться на всех центральных площадках, - набережной, улицах, площадях - где будут проходить основные события - от пятикилометрового забега до концертов и культурных мероприятий", - рассказал Муратов.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" пройдет 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС - информационный партнер форума "Среда для жизни".

 

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Среда для жизни: квартира и город
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