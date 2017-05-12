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Парад Победы посмотрели на 2 млн больше россиян, чем в 2016 году

Общество
12 мая, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Так, в 2016 году парад посмотрели 12,944 млн россиян, а в 2017 году трансляция собрала уже 15,117 млн зрителей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве в этом году посмотрели на 2 млн россиян больше, чем в прошлом году. Такие данные привели ТАСС в исследовательской компании Mediascope.

По данным компании, в 2016 году парад посмотрели 12,944 млн россиян, а в 2017 году - 15,117 млн человек старше четырех лет. В 2017 году исследование основалось на трансляции таких телеканалов, как Первый канал, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", "Звезда", "ТВ Центр" и "МИР".

Общий рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) в 2017 году составил 21,8%, а в прошлом году этот показатель поставлял 18,8%. Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) в 2017 году составила 73,2%, тогда как в 2016 году составляла 69,2%.

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