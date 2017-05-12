Губернатор Ленинградской области посетил фотовыставку ТАСС, посвященную 90-летию региона

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил фотовыставку информационного агентства ТАСС, приуроченную к 90-летию региона.

Фотовыставка "90 лет Ленинградской области" открылась перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, 2. В ее экспозиции - более 20 фотографий из архива ТАСС. Они рассказывают о героическом прошлом и впечатляющем настоящем Ленобласти.

Выставка поделена на 4 тематические главы: "Земля Победы", "Земля труда", "Земля людей", "Земля счастья". Каждый раздел рассказывает, чем гордится и славится Ленинградская область. Прежде всего, это "Дорога жизни" через Ладожское озеро, благодаря которой было разорвано блокадное кольцо и эвакуировано более миллиона ленинградцев. Гордость науки - мировой центр физиологии в Колтушах, основанный первым русским Нобелевским лауреатом, физиологом Иваном Павловым. Флагманы экономики - Волховская ГЭС, отметившая 90-летний юбилей, и Выборгский судостроительный завод. На фотографиях представлены Древняя столица Северной Руси - Старая Ладога, ежегодный кинофестиваль отечественного кино "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года, и многое другое.

Ранее на пресс-конференции в Москве глава региона отмечал, что празднования 90-летия Ленинградской области пройдут не только в Гатчине, которая станет центром юбилейных торжеств, но также в Москве и Страсбурге.

Мероприятия пройдут также в каждом из 17 районов и городском округе в составе субъекта. 90 лет со дня образования Ленинградской области будет отмечаться 1 августа 2017 года.