Ростуризм призвал россиян, находящихся в Риме, быть бдительными из-за взрыва

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ростуризм призвал россиян, находящихся в данный момент в Риме, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей после взрыва в городе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Италии, проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в центре итальянской столицы. В результате взрыва примитивного самодельного устройства, заложенного между припаркованными автомобилями недалеко от почтового отделения и вокзала Остьенце, никто не пострадал, повреждения получила одна машина. Прилегающая зона оцеплена, детали происшествия и мотивы этого преступления выясняются. Прокуратура Рима, открывшая расследование по факту прогремевшего взрыва, не исключает версию причастности к произошедшему организаций анархистов.