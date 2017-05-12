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Ростуризм призвал россиян, находящихся в Риме, быть бдительными из-за взрыва

Общество
12 мая, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В результате взрыва примитивного самодельного устройства, заложенного между припаркованными автомобилями недалеко от почтового отделения и вокзала Остьенце, никто не пострадал

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ростуризм призвал россиян, находящихся в данный момент в Риме, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей после взрыва в городе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Италии, проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в центре итальянской столицы. В результате взрыва примитивного самодельного устройства, заложенного между припаркованными автомобилями недалеко от почтового отделения и вокзала Остьенце, никто не пострадал, повреждения получила одна машина. Прилегающая зона оцеплена, детали происшествия и мотивы этого преступления выясняются. Прокуратура Рима, открывшая расследование по факту прогремевшего взрыва, не исключает версию причастности к произошедшему организаций анархистов.

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