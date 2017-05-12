Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Тульской области поручил избавиться от очередей в региональных больницах

Общество
12 мая, 16:00 UTC+3

Алексей Дюмин также поручил главе минздрава региона держать на особом контроле строительство фельдшерских пунктов и внедрение современных скрининговых программ раннего выявления заболеваний

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТУЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному Минздраву подготовить механизмы, которые позволят избавиться от очередей в региональных больницах. Об этом он сообщил на встрече с министром здравоохранения региона Андреем Третьяковым.

"Нужны эффективные управленческие решения, которые быстро проходят по всей отраслевой вертикали и воплощаются в реальные дела. Вся система здравоохранения должна работать, как слаженный механизм. Особого внимания требует первичное звено - необходимо избавить пациентов от лишних очередей и хождений по кабинетам. Необходимо улучшать само отношение к людям: в поликлиниках и больницах - не место грубости и безразличию", - приводит слова губернатора пресс-служба тульского правительства.

Дюмин также поручил главе минздрава держать на особом контроле строительство фельдшерских пунктов в районах области, внедрение современных скрининговых программ раннего выявления заболеваний.

"Еще одна серьезная задача - совершенствование системы маршрутизации, не должно быть "перевалочных пунктов", неспособных оказать необходимую помощь", - добавил Дюмин.

Особую важность для Тульской области в настоящее время представляет строительство двух корпусов детской областной клинической больницы и областного перинатального центра.

Прежний министр здравоохранения Ольга Аванесян по итогам федеральной проверки была отправлена губернатором 29 марта этого года в отставку. Необходимость проверки возникла из-за огромного количества жалоб и обращений граждан, нареканий по качеству медицинского обслуживания в области. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
4
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
5
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
6
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама