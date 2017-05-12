Губернатор Тульской области поручил избавиться от очередей в региональных больницах

ТУЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному Минздраву подготовить механизмы, которые позволят избавиться от очередей в региональных больницах. Об этом он сообщил на встрече с министром здравоохранения региона Андреем Третьяковым.

"Нужны эффективные управленческие решения, которые быстро проходят по всей отраслевой вертикали и воплощаются в реальные дела. Вся система здравоохранения должна работать, как слаженный механизм. Особого внимания требует первичное звено - необходимо избавить пациентов от лишних очередей и хождений по кабинетам. Необходимо улучшать само отношение к людям: в поликлиниках и больницах - не место грубости и безразличию", - приводит слова губернатора пресс-служба тульского правительства.

Дюмин также поручил главе минздрава держать на особом контроле строительство фельдшерских пунктов в районах области, внедрение современных скрининговых программ раннего выявления заболеваний.

"Еще одна серьезная задача - совершенствование системы маршрутизации, не должно быть "перевалочных пунктов", неспособных оказать необходимую помощь", - добавил Дюмин.

Особую важность для Тульской области в настоящее время представляет строительство двух корпусов детской областной клинической больницы и областного перинатального центра.

Прежний министр здравоохранения Ольга Аванесян по итогам федеральной проверки была отправлена губернатором 29 марта этого года в отставку. Необходимость проверки возникла из-за огромного количества жалоб и обращений граждан, нареканий по качеству медицинского обслуживания в области.