Губернатор Тульской области поручил избавиться от очередей в региональных больницах

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ТУЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному Минздраву подготовить механизмы, которые позволят избавиться от очередей в региональных больницах. Об этом он сообщил на встрече с министром здравоохранения региона Андреем Третьяковым.
"Нужны эффективные управленческие решения, которые быстро проходят по всей отраслевой вертикали и воплощаются в реальные дела. Вся система здравоохранения должна работать, как слаженный механизм. Особого внимания требует первичное звено - необходимо избавить пациентов от лишних очередей и хождений по кабинетам. Необходимо улучшать само отношение к людям: в поликлиниках и больницах - не место грубости и безразличию", - приводит слова губернатора пресс-служба тульского правительства.
Дюмин также поручил главе минздрава держать на особом контроле строительство фельдшерских пунктов в районах области, внедрение современных скрининговых программ раннего выявления заболеваний.
"Еще одна серьезная задача - совершенствование системы маршрутизации, не должно быть "перевалочных пунктов", неспособных оказать необходимую помощь", - добавил Дюмин.
Особую важность для Тульской области в настоящее время представляет строительство двух корпусов детской областной клинической больницы и областного перинатального центра.
Прежний министр здравоохранения Ольга Аванесян по итогам федеральной проверки была отправлена губернатором 29 марта этого года в отставку. Необходимость проверки возникла из-за огромного количества жалоб и обращений граждан, нареканий по качеству медицинского обслуживания в области.