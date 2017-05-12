Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минстрой России предложил перенести цели и задачи программы "Жилье для российской семьи" на другие программы поддержки жилищного строительства, в том числе на приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье", соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Основные показатели программы "Жилье для российской семьи" (ЖРС) были выполнены за счет программы субсидирования процентных ставок на покупку жилья в новостройках и других механизмов, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Минстроя.

Акцент с поддержки строительства домов для отдельных категорий граждан на поддержку жилищного строительства в целом был смещен почти сразу после запуска программы ЖРС в 2014 году. Это произошло из-за резкого ухудшения макроэкономических условий: девальвации рубля, роста ключевой ставки до 17%, резкого роста инфляции, снижения реальных зарплат и доходов населения. Ставки по ипотеке в новостройках фактически выросли до запретительных 15-18%, многие проекты оказались на грани остановки, рассказали в пресс-службе Минстроя.

"Именно поэтому оперативно в марте 2015 года была принята программа субсидирования процентных ставок на приобретение жилья в новостройках, ставка по которым субсидировалась за счет бюджетных средств до уровня не более 12% годовых", - поясняли в пресс-службе.

В Минстрое отметили, что ипотека с господдержкой позволила не допустить остановки строительства жилья. Более того, в 2015 году был поставлен рекорд - введено более 85 млн кв. м. "В рамках программы приобретено 25,7 млн кв. м жилья на первичном рынке - это больше, чем всего планировалось ввести по программе ЖРС. Причем достижение цели произошло за счет стимулирования спроса и применения рыночных механизмов", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

"Таким образом, основные показатели программы ЖРС выполнены в рамках иных программ и за счет других механизмов. В том виде, в котором принималась программа в начале 2014 года, ее показатели не были бы реализованы, если бы Минстрой совместно с АИЖК не изменил механизмов в их достижении", - добавили в пресс-службе Минстроя.

Кроме того, на проектном комитете в правительстве было принято решение о слиянии всех жилищных программ, направленных на поддержку строительства, в единую программу, уточнили в пресс-службе ведомства.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" правительство выделило Минстрою 20 млрд руб. на реализацию проектов жилищного строительства. Эти средства пойдут на финансирование социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в крупных жилых микрорайонах. "Благодаря данным средствам, только в этом году будет дополнительно введено 6 млн кв. метров жилья", - сообщили в пресс-службе.

Проверка Счетной палаты

Ранее Счетная палата по итогам проверки деятельности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию доложила о том, что программа "Жилье для российской семьи" не достигла ожидаемых показателей: в 2014-2016 годах построено 3,3% от запланированных площадей, жилье получили лишь 5,7% семей, участвующих в программе.

Глава АИЖК Александр Плутник ранее называл причиной срыва программа "лишение (ее) всяческого финансирования". Однако в Счетной палате считают, что снизить стоимость жилья на 20% не удалось потому, что АИЖК и Минстрой не проработали эффективные механизмы для реализации программы. В частности, АИЖК часто отказывалось от земельных участков для строительства домов, так как те не соответствовали критериям отбора. В итоге для строительства было предоставлено лишь 56 земельных участков, или 7,7% от отобранных регионами.

Также, согласно результатам проверки Счетной палаты, свои обязательства не выполнил Минстрой. При строительстве домов не выкупались инженерные сети, жилье не обеспечивалось объектами социальной инфраструктуры. В 2016 году на эти цели планировалось выделить 20 млрд руб., однако средства так и не были направлены.

Программа "Жилье для российской семьи" реализуется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуги граждан РФ" с 2014 года. Предполагается, что стоимость квартиры не должна превышать 80% ее средней рыночной стоимости (до 35 тыс. рублей за кв. метр). По плану до 1 июля 2017 года в России нужно построить не менее 25 млн кв. м жилья эконом-класса.