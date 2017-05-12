Эксперт: самыми значимыми в развитии городов России станут 2018, 2022 и 2025 годы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Облик городов России изменится после реализации ряда программ по благоустройству и развитию городской среды, а наиболее значительными для развития городов станут 2018, 2022 и 2025 годы. Об этом в преддверии форума "Среда для жизни", который пройдет в Саратове с 13 по 15 мая, в интервью ТАСС сообщил архитектор, урбанист и партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов.

"Преодолеть это расстояние между нашими городами и городами Европы очень сложно, потому что последние не стоят на месте. Ситуация постоянно меняется, но можно назвать не срок, а какие-то контрольные точки, которые будут и могут быть довольно значимыми в плане развития городской среды. Первая контрольная точка - это 2018 год - чемпионат мира (по футболу - прим ТАСС), потому что к этому международному событию реализуется программа... по благоустройству региональных центров, и тогда можно будет посмотреть на первые проекты в регионах", - рассказал он.

Муратов отметил, что программа по благоустройству реализуется КБ "Стрелка" и АИЖК.

По его мнению, станет важной точкой для развития городов страны и 2022 год - последний год планирования национального проекта формирования комфортной городской среды.

"Третьей такой важной точной станет 2025 год. Именно до этого времени предусматривается активное жилое строительство, замещение устаревающего, аварийного, ветхого жилого фонда. Такое массированное строительство надо использовать не только для жилищного обеспечения наших граждан, но и для формирования принципиально новых по уровню развития и комфорта районов", - считает эксперт.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" пройдет 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС - информационный партнер форума "Среда для жизни".