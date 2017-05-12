Минстрой рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минстрой России рекомендовал регионам, где наблюдается аномально холодная погода, пересмотреть планы отключения горячей воды в мае. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя Андрей Чибис.

"Этот май потребовал от коммунальщиков еще большей гибкости - из-за аномально холодной весны Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть планы отключения горячей воды, в ряде регионов, например в Москве, Московской, Владимирской, Нижегородской областях - они уже были скорректированы", - отметил замминистра.

Планы ремонта обычно синхронизируются с тем временем, когда сети наименее загружены - например, плановый ремонт проводят днем, когда большинство людей на работе и учебе, а профилактические отключения воды - летом, в теплое время, когда отсутствие горячей воды не так критично, напомнил Чибис.

Затяжное похолодание пришло в ряд российских регионов после по-летнему теплой погоды. Среднесуточная температура воздуха в мае должна повышаться, если, к примеру, 1 мая она составляет +10,4 градуса, то к 11 мая вырастает до +12,1 градуса. В текущем мае происходит все наоборот.

1 мая средняя за сутки температура в Москве составила +19,5 градуса, после чего начала понижаться и уже 11 мая ее значение стало равным +2,4 градуса. По данным столичного Метеобюро, среднесуточная температура в Москве 11 мая оказалась самой низкой за последние 80 лет.