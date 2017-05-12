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Патриарх Кирилл: проблема сохранения святых мест Палестины близка всем христианам

Общество
12 мая, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Предстоятель РПЦ на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом также выразил обеспокоенность положением христиан на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вопросы, связанные с сохранением святынь на территории Палестины, близки Русской православной церкви (РПЦ) и всем христианам. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе встречи с главой палестинского государства Махмудом Аббасом, которая прошла в пятницу в патриаршей резиденции "Даниловская" в Москве.

"Палестина - святая земля, она в сердце каждого православного человека. Поэтому забота о сохранении святых мест очень близка нам. Мы приветствуем те большие перемены, которые происходят на территории Палестины в плане сохранения и поддержки святых мест", - сказал он.

Вместе с тем, предстоятель Русской православной церкви выразил обеспокоенность положением христиан на Ближнем Востоке, которые вынуждены переселяться из государств, где активны террористические группировки. "Нас очень беспокоит массовый исход христиан из Ирака, части Сирии и других стран Ближнего Востока. За последние годы драматически уменьшилось христианское население в таких странах, как Ирак и Сирия. Конечно, страдают не только христиане, но и мусульмане, все население этих стран, но христиане являются меньшинством на Ближнем Востоке, и это наиболее хрупкая часть населения", - подчеркнул Кирилл.

Патриарх добавил, что церковь приветствует решения Совбеза ООН, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта, а также выразил надежду на успех "в скорейшей победе над терроризмом".

Аббас в России: ключевые вопросы

Аббас напомнил, что Палестину и Русскую православную церковь связывает тесная и крепкая дружба. "Мы можем сказать, что у нас прекрасные отношения с РПЦ. И подтверждением глубины наших дружественных отношений может служить событие, которое скоро будет отмечаться. Это 135-летие со дня основания Императорского православного палестинского общества", - сказал он.

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Лидер Палестины подчеркнул заинтересованность в борьбе с международным терроризмом. "На всех площадках мы выступаем против терроризма. У нас заключены двусторонние соглашения с 83 странами от Канады до Японии, и все они определяют, как мы будем бороться с террором".

Аббас добавил, что в Палестине представители различных религий и конфессий живут в мире и терпимости, он поблагодарил Россию за внимание и поддержку в разрешении всех противоречий в отношениях с соседними странами.

Накануне лидер Палестины прибыл в Сочи, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Главы двух стран обсудили вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, в частности, меры возобновления палестино-израильских мирных переговоров, результаты саммита Лиги арабских государств и борьбу с терроризмом. Также лидеры государств в режиме телемоста открыли в Вифлееме Многофункциональный культурно-спортивный комплекс, построенный при содействии России.

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Персоны
Аббас, Махмуд Кирилл (патриарх)
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