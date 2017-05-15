Российские вузы в целом поддержали проект по внедрению дипломов в виде стартапов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Представители российских региональных вузов в целом поддержали проект по выполнению студентами дипломных работ в форме стартапов и назвали его своевременным. Соответствующая инициатива содержится в документе программы "Цифровая экономика РФ", разработанной Минкомсвязи.

Там уточняется, что новая практика может быть внедрена в 2019 году. Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что в ряде вузов подобные начинания уже дали положительные результаты, а при одобрении на федеральном уровне инициатива станет эффективной.

Некоторые эксперты также упомянули о сложностях, которые могут возникнуть при реализации проекта.

Работа на опережение

Практику выполнения дипломных работ в формате стартапов уже внедряют в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (БФУ, Калининград). В сентябре здесь запустят программу "Высокие технологии, инновационные бизнессистемы", где стартап является обязательным проектом. "Дипломные проекты просто описательного плана, конечно, сейчас абсолютно не актуальны, прежде всего с точки зрения воспитания современного специалиста и интеграции его в современные реалии цивилизации", - сказал ТАСС директор института живых систем БФУ Максим Патрушев, добавив, что ряд дипломных проектов студентов БФУ стали стартапами уже после их защиты.

По мнению ректора Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина, который недавно вошел в число опорных вузов страны, Игоря Плеве, эта инициатива очень своевременная. "Когда выпускник в качестве дипломного проекта предъявляет стартап - это серьезная заявка, тем самым он показывает не только свою способность выполнять поставленную руководителем задачу, но и видеть на перспективу, он понимает, как реализовать свой проект в нынешних экономических реалиях, как реально на нем заработать, то есть это укладывается в концепцию той политики, которая реализуется на федеральном уровне по коммерциализации студенческих проектов", - отметил он, подчеркнув, что эта мера будет стимулировать студентов заниматься техническим, инновационным творчеством, учиться составлять бизнес-планы, искать инвесторов и адекватно оценивать свои идеи и возможности.

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) первая защита магистерских диссертаций в виде представления стартапов прошла в 2012 году, рассказала ТАСС Нина Яныкина, член наблюдательного совета, начальник Департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО. В новом формате прошло уже около 100 защит, создано около 50 компаний, прошедших акселерацию в структурах вуза - они смогли привлечь около 60 млн рублей. "Как показывает практика, такая инициатива вполне жизнеспособна и масштабируема, особенно в период становления цифровой экономики, в которой важным двигателем развития является малый и средний бизнес", - уточнила она.

В 2017 году Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где начал работу бизнес-инкубатор, созданный совместно с Дальневосточным представительством Фонда Сколково, планирует впервые провести защиту дипломных работ в формате стартапа в экспериментальном порядке. По словам и. о. ректора ДВФУ Никиты Анисимова, вуз нацелен на формирование эффективной системы поддержки студенческих предпринимательских проектов.

"На выходе из университета мы сможем получать не просто дипломированных специалистов, а полноценных резидентов технологического кластера, который создается на острове Русском. Благодаря этому решается и другая не менее важная задача по самореализации выпускников ДВФУ и удержанию талантливой молодежи на Дальнем Востоке", - сказал он.

Развитие регионов и моногородов

Проректор по учебной работе Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) Константин Тарасов также поддержал идею Минкомсвязи.

"Это будет здорово, так как выгоднее и правильнее для региона, когда студенты и преподаватели с первого курса занимаются темой, которая превращается в стартап, полезный для региона, моногородов, конкретного предприятия или кластера. Если говорить о ПетрГУ, а он недавно получил статус опорного, то элементы предпринимательства, инноваций у нас активно развиваются", - добавил он в беседе с корр. ТАСС.

В свою очередь руководитель бизнес-инкубатора Тюменского государственного университета (ТюмГУ), проектные команды и резиденты которого получили с 2014 года финансирование на сумму более 21,4 млн рублей, Александра Ермакова отметила, что "даже неуспешный стартап можно считать квалификационной работой при условии, что будет проведен поиск ошибок, приведших к неудовлетворительным показателям функционирования, и их разбор с предложенными методами решения".

О необходимости продуманной тактики внедрения нововведения рассказал проректор по информационным технологиям Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) профессор Константин Ловцкий. "Надо будет привести к единому знаменателю нормативную базу, определить систему мер поддержки дипломников-стратаперов - потребность в этом сегодня есть. Система подтверждения выпускниками своей квалификации должна быть вариативной и гибкой, недопустимо директивное внедрение "модных" форматов, но в целом, будущее - за новыми гибкими формами присвоения квалификации, это путь развития университета третьего поколения, который создает новые технологии и производства и активно формирует новый экономический ландшафт", - пояснил собеседник агентства.

По мнению первого проректора Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина, в котором действует Инновационная инфраструктура с более чем 85 стартапами, Сергея Кортова, важно, чтобы проект мог выполняться не только индивидуально, но и командно. "Мы готовы апробировать в УрФУ данную модель, и мы работаем над тем, чтобы этот проект засчитывался в качестве контрольной, курсовой или диплома", - уточнил он.

Возможные сложности

В свою очередь проректор по инновационной политике Томского госуниверситета (ТГУ), участника программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов "5-100", Константин Беляков отметил, что есть некоторые сложности в реализации проекта. "Все-таки для студента сложная задача - создать собственный бизнес, оформить его в виде юридического лица и, самое главное, показать выручку от продажи товара, который он создает, но сама идея очень правильная, нужная. Мы поставили предпринимательский трек отдельным целевым показателем. Без создания бизнеса - это просто получение знаний без навыков, знания без навыков испаряются через несколько лет", - подчеркнул он.

Начальник управления инноваций и руководитель бизнес-инкубатора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) Владимир Макаров считает, что "занятие бизнесом для студента магистратуры - дополнительная и непосильная нагрузка".

"Однозначно, что это будет сильно отвлекать его от учебы. Кроме того, на защите квалификационной работы преподаватели как правило хотят видеть не свидетельство о регистрации бизнеса, а полученные знания. К тому же, по моему более чем 30-летнему опыту, как правило первый студенческий бизнес разваливается", - добавил он.

Проректор по финансово-экономической и инновационной деятельности Новосибирского государственного университета (НГУ), входящего в федеральную программу повышения рейтинга российских вузов Топ-100, Алексей Окунев идею одобрил, но отметил, что диплом как форма аттестации должен остаться, поскольку работа над ним учит систематизировать свои знания и мысли, а также использовать различные источники информации.

Проект программы "Цифровая экономика РФ" предполагает увеличение числа выпускников в сфере информационных технологий. Количество выпускников высшего образования - профессионалов в сфере IT составит к 2020 году 60 тыс. человек, к 2025 году - 100 тыс. человек, говорится в документе. По данным Минкомсвязи, в 2012 году в российских вузах было 27 тыс. бюджетных мест для IT-специалистов. Сейчас эта цифра составляет 42 тыс. человек.