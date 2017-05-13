На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первая государственная русскоязычная школа откроется в новом учебном году на Манхэттене. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала в пятницу президент Русско-американского центра "Наследие" (РАКСИ) Ольга Зацепина.

"С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках, - пояснила она. - Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня - на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев".

"Для нас самая главная цель - это не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше, - подчеркнула Зацепина. - И такая школа - большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной дипломатии, создающей новые мосты и связи между Россией и Америкой".

Как пояснила корреспонденту ТАСС Ольга Ильяшенко - одна из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса - подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс вплоть до последнего года обучения. В каждом классе обучается 24 человека - 12 русскоязычных и 12 англоязычных детей. "Большинство родителей, желающих отдать своих детей в эту школу, представляют собой смешенные семьи, где один из супругов говорит по-русски, а другой - коренной американец, - отметила Ильяшенко. - Родители хотят, чтоб дети не забывали русский язык, читали литературу в оригинале, писали и хорошо разговаривали на русском, знали культуру, традиции".

После основных уроков в школе будет действовать "продленка": шахматы, музыка, рисование, хор, - то, что обычно предлагают ученикам в российских учреждениях дополнительного образования. "Американцы проявляют большой интерес к новой школе, поскольку она будет единственной в округе с такой сильной образовательной программой, - пояснила Ильяшенко. - А образовательные стандарты в России считаются здесь очень высокими". Директор школы, по ее словам, "также с огромным энтузиазмом восприняла инициативу русских родителей, так как надеется не только привлечь в классы новых учеников, но и существенно поднять за счет сильной программы рейтинг, что очень важно для любого образовательного учреждения в США".

Многие материалы для программы берутся из российских школьных учебников. В настоящее время подобная школа существует в Нью-Йорке лишь в районе Бруклин, где проживает большая русскоязычная диаспора, но очередь, чтобы там обучаться, превышает 400 человек. На Манхэттене действует одна французская и одна немецкая школа, где обучение ведется на двух языках. В штате Нью-Йорк в настоящее время насчитывается около 1,5 млн русских, большинство из них проживают в городе Нью-Йорк.