Кабмин поддержал увеличение штрафа за нарушение прав инвалидов при трудоустройстве

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, направленный на ужесточение административной ответственности работодателей, которые нарушают права инвалидов при устройстве на работу.
Сумма штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб., сообщается в официальном отзыве, опубликованном на сайте правительства.
"Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - говорится в документе.
В отзыве правительства подчеркивается, что законопроект будет способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Автором законодательной инициативы выступило Законодательное собрание Краснодарского края.