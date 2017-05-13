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Кабмин поддержал увеличение штрафа за нарушение прав инвалидов при трудоустройстве

Общество
13 мая, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В отзыве правительства отмечается, что законопроект будет способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, направленный на ужесточение административной ответственности работодателей, которые нарушают права инвалидов при устройстве на работу.

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Сумма штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб., сообщается в официальном отзыве, опубликованном на сайте правительства.

"Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - говорится в документе.

В отзыве правительства подчеркивается, что законопроект будет способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Автором законодательной инициативы выступило Законодательное собрание Краснодарского края.

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