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В столице Бразилии появится мемориал, посвященный участию страны во Второй мировой войне

Общество
13 мая, 11:12 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Также предполагается, что в Федеральном округе, где находится Бразилиа, появится могила Неизвестного солдата

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Мемориал, посвященный участию Бразилии во Второй мировой войне, появится в Бразилиа - столице крупнейшей южноамериканской страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства обороны республики.

Документ о создании мемориала подписали президент Бразилии Мишел Темер, министры обороны Раул Жунгманн и культуры Роберту Фрейри. Кроме того, предполагается, что в Федеральном округе, где находится столица страны, появится могила Неизвестного солдата.

"В столицах практически всех стран мира, которые участвовали во Второй мировой войне, в этой борьбе с нацизмом и фашизмом, в борьбе за мир, свободу и демократию, есть мемориалы, установленные в память о погибших воинах и в знак уважения живущих ветеранов", - заявил Жунгманн во время церемонии, которая состоялась в здании Генштаба.

Бразилия - единственная страна Южной Америки, принимавшая участие в боевые действиях в Европе во время Второй мировой войны. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года на стороне антигитлеровской коалиции. За этот период южноамериканская страна потеряла более 460 солдат и офицеров. Кроме того, за годы Второй мировой войны более 1,4 тысячи бразильских моряков погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками.

В 1962 году останки многих их них перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала в Рио- де-Жанейро. Он расположен на набережной Фламенгу в южной части города. Ежегодно 8 мая там проходит торжественная церемония, приуроченная к очередной годовщине капитуляции гитлеровской Германии. В традиционном военном параде участвуют военнослужащие тех батальонов Бразильского экспедиционного корпуса, которые более 70 лет назад принимали участие в боевых действиях.

Там же расположена могила Неизвестного солдата, над которой горит Вечный огонь. Рио-де-Жанейро был столицей Бразилии до 1960 года, затем эти функции были переданы городу Бразилиа.

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