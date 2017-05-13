В Петербурге мощи Николая Чудотворца могут быть размещены в Александро-Невской лавре

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свято-Троицкая Александро- Невская лавра рассматривается как основной храм для принесения мощей святителя Николая Чудотворца в Петербург. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.
"Как основной вариант рассматривается Александро-Невская лавра", - сказал он.
По словам руководителя пресс-службы, место размещения мощей будет выбрано по нескольким критериям. "Для организации доступа паломников нужно выбрать храм, который сможет принять огромное число людей. Также нужно, чтобы рядом с ним было достаточно места для очереди", - отметил Волков.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.
Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.