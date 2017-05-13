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За мощами Николая Чудотворца в Италию отправится специальная делегация

Общество
13 мая, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил, что часть мощей будет доставлена в храм Христа Спасителя в специальном ковчеге

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Представительная делегация, в состав которой войдут иерархи Русской православной церкви (РПЦ) и мэр итальянского города Бари, доставит частицу мощей Святителя Николая 21 мая в Россию из Италии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

"Делегация Русской православной церкви, в которую войдут иерархи нашей церкви, отправится в Бари, в храм Николая Чудотворца, где на мощах будет совершена литургия. Затем часть мощей будет помещена в специальный ковчег, который сейчас готовят наши ювелиры, и спецбортом доставлена в один из столичных аэропортов, а оттуда ковчег будет торжественно доставлен в храм Христа Спасителя", - сказал Волков.

Он напомнил, что частица мощей впервые покинет город Бари. Договоренность о принесении святыни в Россию была достигнута на встрече в Гаване патриарха Кирилла и папы римского Франциска.

"Надо учитывать важную вещь - впервые за 900 лет от целой раки с мощами святителя Николая отделяется какая-то часть. Этот исторический прецедент не мог не вызвать разных мнений и вопросов со стороны местных жителей. Но в состав делегации, которая будет сопровождать мощи в Россию, вошли губернатор провинции Апулия и мэр города Бари, поэтому, думаю, можно сказать, что жители в целом поддержали это решение", - сказал Волков.

По его словам, мощи святителя хранятся под спудом - в специальной гробнице под землей. К их извлечению были привлечены специалисты, в том числе медики, занимавшиеся отделением левого ребра святителя, которое и будет доставлено в Россию.

"Мы рассчитываем, что Россия и Италия станут еще ближе благодаря этому историческому событию", - резюмировал собеседник ТАСС.

О доступе паломников

Верующие смогут поклониться мощам святого в храме Христа Спасителя в Москве с 22 мая по 12 июля. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге, храм пока не назван.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.

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