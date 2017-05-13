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Патриарх Кирилл: возрождение церкви было бы невозможно без "бутовских мучеников"

Общество
13 мая, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Патриарх подчеркнул, что "жертва мучеников была не просто жертвой за грехи людей, а была великой силой, преобразовавшей всю жизнь нашего народа"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жертва "бутовских мучеников" стала той силой, которая помогла возродить церковь после многолетних гонений, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии на расстрельном полигоне НКВД в столичном районе Бутово.

"Жертва мучеников была не просто жертвой за грехи людей, а была великой силой, преобразовавшей всю жизнь нашего народа. Кровь мучеников бутовских не была напрасной. Совершенно очевидно, что никакого духовного возрождения народа и церкви не было бы, если бы не их подвиг, их жертвы и святые молитвы об отечестве нашем, о народе нашем и о церкви нашей", - сказал патриарх.

На бывшем стрелковом полигоне НКВД в районе Бутово с 1937 по 50-е годы прошлого века были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек. Среди них - мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, большинство - простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Члены православной общины на основе материалов следственных дел установили имена 20 765 человек, убитых на полигоне с августа 1937 по октябрь 1938 года, общее же число покоящихся здесь людей до сих пор не известно.

С 2000 года, в четвертую субботу после Пасхи, в день празднования Собора новомучеников в Бутове пострадавших, на полигоне под открытым небом совершается патриаршее богослужение, на которое приглашаются духовенство и прихожане московских и подмосковных храмов. В богослужении принимают участие более 300 священнослужителей и несколько тысяч молящихся.

Бутово уникально также по количеству прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. Из известных нам имен около 1000 человек пострадали за исповедание православной веры. Более 300 из них причислены к лику святых.

Музеефикация Бутовского полигона началась в 1995 году, когда территорию захоронений площадью 6 га передали Русской православной церкви. Тогда же здесь была построена деревянная церковь новомучеников и исповедников российских. В 2007 году патриарх Алексий II и предстоятель Русской православной церкви за рубежом митрополит Лавр освятили постоянный каменный храм.

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