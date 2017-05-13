Врио губернатора Рязанской области предложил создать турмаршрут по усадьбам ученых

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил объединить усилия нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) для создания нового туристического маршрута - "Русские усадьбы. Наука". В проект могли бы войти Рязанская, Тульская и Калужская области, сообщил Любимов в ходе заседания координационного совета по туризму в Рязани.

"Рязанская область в дальнейшем готова участвовать в перспективных проектах. Например, маршрут "Русские усадьбы. Наука" мог бы объединить Рязанскую, Тульскую и Калужскую области, познакомить школьников с жизнью выдающихся ученых, таких как Иван Петрович Павлов (физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, родился в Рязани в 1849 году - прим. ТАСС) - первый российский нобелевский лауреат, Андрей Тимофеевич Болотов (основатель агрономии и помологии в России, родился в Тульской губернии в 1738 году - прим. ТАСС) и Константин Эдуардович Циолковский (основатель теоретической космонавтики, родился в Рязанской губернии в 1857 году - прим. ТАСС)", - сказал Любимов.

В настоящее время в центре Рязани открыт дом-музей Павлова, где прошло детство ученого. Кроме того, в селе Ижевское Спасского района, на родине Циолковского, действует музей основоположника космической науки.

Любимов также предложил включить в маршрут Тамбовскую область с музеем-усадьбой биолога и селекционера Ивана Мичурина.

Инициативу поддержала присутствовавшая на сегодняшнем заседании замминистра культуры РФ Алла Манилова. "Давайте по Мичурину делайте маршрут вместе с Рязанью", - обратилась она к представителям Тамбовской области.

Рязанская область входит в проект "Русские усадьбы", который охватывает 11 регионов ЦФО. Маршрут "Дом с мезонином. Гнездо семьи и рода" включен в перечень брендовых маршрутов.