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Жители Эстонии собрали более €8 тыс. для ветеранов ВОВ

Общество
13 мая, 13:57 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 13, мая. /ТАСС

Пожертвования сделали более 200 жителей республики

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ТАЛЛИН, 13 мая. /ТАСС/. В Эстонии собрано более €8 тыс. для помощи ветеранам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны на стороне антигитлеровской коалиции. Как сообщили организаторы акции, частные пожертвования сделали более 200 жителей этой балтийской республики.

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Акцию "Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!" эстонское Общество участников Второй Мировой войны начало 19 апреля. К настоящему моменту на счет организации поступило уже €8059 от 201 человека, причем средства от неравнодушных жителей Эстонии все еще продолжают поступать.

"Поддержать ветеранов материально можно в любой день, а не только в рамках акции. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь и желают всем мира в душе и в небе", - указывают организаторы сбора пожертвований.

Акция "Поможем ветеранам!" проходит в Эстонии два раза в год с 2008 года. За этот период таллинское Общество участников Второй мировой войны получило более €60 тыс. частных пожертвований для поддержки участников войны. Собранные средства идут на покупку различных вспомогательных средств (например, слуховых аппаратов, ходунков и др.), а также компенсацию стоимости лекарств нуждающимся ветеранам. В общей сложности на учете в организации стоят 517 ветеранов, из которых 290 человек не выходят из дома, причем 37 прикованы к постели, а 16 находятся в хосписах.

Для тех, кто принял участие в благотворительной акции в этом году, организаторы подготовили приятный сюрприз - возможность приобрести книгу журналиста Андрея Бабина "Победители" по символической цене в €5. Книга состоит из нескольких десятков рассказов о жителях Эстонии, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом.

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