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Папа Римский провозгласил святыми португальских детей, которым явилась Дева Мария

Общество
13 мая, 14:54 UTC+3 ФАТИМА корр. ТАСС, Алексей Букалов

Церемония канонизации состоялась 13 мая во время возглавленной понтификом мессы в базилике Божьей Матери в селении Фатима

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ФАТИМА /Португалия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск провозгласил святыми двух детей-пастушков - брата и сестру Франсишку и Жасинту, ставших свидетелями явления Богородицы в португальском селении Фатима. Церемония канонизации состоялась 13 мая во время возглавленной понтификом мессы в базилике Божьей Матери в Фатиме, которая является одним из важных мест паломничества для католиков.

"Я не мог не приехать сюда и молюсь за всех своих братьев и сестер по крещению и все человечество, особенно за больных, обездоленных, заключенных и безработных, чтобы Господь дал им надежду", - сказал Франциск в ходе службы. День канонизации был выбран не случайно - паломничество Папы Римского в Фатиму посвящено 100-летию с момента первого явления Богоматери, которое произошло 13 мая 1917 года.

До этого он посетил могилы захороненных в Фатимском святилище детей, умерших через несколько лет после явлений во время эпидемии испанки. Процесс возведения их на алтарь святых начал еще Иоанн Павел II, который ровно 17 лет назад в ходе своего паломничества в Фатиму объявил детей блаженными, что считается первой ступенью на пути к святости. Вместе с Франсишку и Жасинтой свидетельницей явлений Богородицы, предсказавшей им страшные события XX века, включая две мировые войны, была их старшая сестра Лусия, впоследствии ставшая монахиней и дожившая до 2010 года. Именно с ее слов были записаны пророчества "дамы в белом", не все из которых до сих пор рассекречены.

На церемонии канонизации присутствовал бразильский мальчик Лукас, исцеление которого от церебральной комы, следствия падения в 2013 году, стало поводом для признания чуда, совершенного португальскими пастушками. Его родители молили их о помощи своему сыну. Факт чуда был признан специальной ватиканской комиссией.

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