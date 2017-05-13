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В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов

Общество
13 мая, 15:15 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Согласно социальным опросам, за введение такого отпуска высказались 61,2% респондентов-мужчин

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© Артем Геодакян/ТАСC

МИНСК, 13 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Обязательный социальный отпуск для отцов при рождении ребенка намерены ввести в Белоруссии. Для проработки этого вопроса создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, профсоюзные работники.

"Согласно социологическим исследованиям, более 66% жителей Белоруссии выступают за введение обязательного отцовского отпуска. При этом среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин - 70,3%", - рассказал замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, который возглавляет рабочую группу.

В настоящее время специалисты прорабатывают порядок и условия предоставления такого отпуска, после чего планируется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. По словам Румака, необходимо, в частности, выработать согласованное решение, касающееся источников финансирования этого отпуска, его продолжительности. Пока же данный вопрос решает наниматель.

Обязательный социальный отпуск для отцов предусмотрен также разделом "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Белоруссии" на 2016-2020 годы.

Белорусы достаточно активно подключились к обсуждению данной темы. По словам вице-премьера правительства республики Василия Жарко, это свидетельствует о том, что общество заинтересовано в ответственном отцовстве. "Для нас это очень важный сигнал. Он свидетельствует о том, что общество заинтересовано в повышении роли отца в семье, ответственном отцовстве. Да, пока в Белоруссии мужчины очень редко пользуются возможностью отпуска по уходу за ребенком, - отметил он. - Очевидно, что и сами они недооценивают мужское участие в воспитании детей. Однако реализация инициативы по введению обязательного декретного отпуска для отцов, по мнению специалистов, способна изменить ситуацию".

Пока же официальная статистика свидетельствует о том, что среднестатистический белорусский отец не стремится уделять внимание собственному ребенку. Белстат опросил 10 тыс. человек в республике, и выяснилось, что развитием, воспитанием и уходом за детьми больше занимаются матери, в среднем в день они на это тратят около 9% всего времени, мужчины же - в три раза меньше.

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