Американский архитектор и урбанист Джеф Спек станет гостем форума в Саратове

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Известный урбанист и архитектор из США, автор книги "Город для пешеходов" станет специальным гостем урбанистического форума "Среда для жизни: квартира и город" в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба КБ "Стрелка", выступающего программной дирекцией форума.

"Специальный гость, американский архитектор и урбанист Джеф Спек, расскажет о целях современного городского планирования в наше время", - говорится в сообщении.

В рамках форума организаторами подготовлена насыщенная деловая программа. Так, участники круглого стола "Города будущего: среда для развития" обсудят ход реализации масштабного системного проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы разработки программы "Стандарты комплексного развития территорий", которая ляжет в основу жилищного строительства и развития городских общественных зон как в уже сложившихся районах, так и при освоении новых территорий.

Отдельное внимание на форуме, как сообщают организаторы, будет уделено Саратову, который стал первым из трех пилотных городов, где будут протестированы новые объемно-пространственные регламенты. Участники круглого стола "Саратов: потенциал, перспективы развития, риски" и панельной дискуссии "Вызовы Саратова и современные практики городского развития" смогут подробно ознакомиться с планами по развитию города и оценить первые шаги по его благоустройству.

Круглые столы "Для кого и как строить жилье?" и "Жилищная политика: качество vs количество", пленарная сессия "Квартира и город: новые критерии комфорта", панельная дискуссия "Мечта о жилье: чего хотят россияне?", стратегическая сессия "Доступность жилья: инструменты развития" будут посвящены новым вызовам современной жилищной политики и формированию городской среды как фактору развития экономики страны в целом.

Финалом деловой программы форума станет церемония награждения победителей первого открытого национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов для ключевых общественных пространств, который проходил в 15 городах России.



Гости и участники

В форуме примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, и.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, председатель попечительского совета Института Стрелка Александр Мамут, партнер КБ "Стрелка" Григорий Ревзин, партнер Nikken Sekkei Фади Джабри, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Евгения Муринец, президент ГК ПИК Сергей Гордеев, директор института открытого урбанизма Барт Голдхоорн и другие представители экспертного сообщества.

В общей сложности участниками деловой программы станут не менее 650 человек.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.