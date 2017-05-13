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Профессия сварщика - самая популярная среди российской молодежи

Общество
13 мая, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Следующей по популярности профессией стало поварское дело

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профессия сварщика стала самой популярной рабочей профессией у российской молодежи, сообщил сегодня журналистам генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Инфографика Рейтинг популярности профессий

Рейтинг популярности профессий

Рейтинг популярности профессий по данным союза "Агентство профессиональных сообществ и кадров "Вордскиллс Россия".

"Самой популярной рабочей профессией у российской молодежи можно считать сварочное дело. В рамках отбора участников в финал V национального чемпионата состязания сварщиков включили в программы региональных первенств 74 субъектов РФ. Именно соревнования по сварочным технологиям оказались самыми представительными по географии и количеству участников", - отметил Уразов.

Следующей по популярности профессией стало поварское дело (соревнования прошли в 73 регионах). Третье место в рейтинге заняла компетенция "Дошкольное воспитание": соревнования по ней прошли в 67 регионах.

Предпочтения российской молодежи сильно отличаются от других стран. В мире самой популярной компетенцией WorldSkills является парикмахерское искусство, а сварочные технологии находятся только на шестом месте. По мнению главного эксперта WorldSkills Russia по сварочным технологиям Виктора Ласкина, это отражает специфику нашей страны. "У нас в России существуют крупнейшие металлургические производства, производится большой объем металлургической продукции, что обуславливает высокую потребность в квалифицированных сварщиках", - подчеркнул он.

Он добавил, что зачастую в этой сфере работнику предлагают большую зарплату, нежели офисному служащему. "Мой выпускник 2005 года и один из чемпионов WorldSkills, сварщик 6 разряда, сегодня зарабатывает 340 тысяч рублей в месяц. На нем лежит ответственность за сварку деталей, которые не должны подвести в космосе, а уровень ответственности диктует соответствующий уровень зарплаты", - сказал Ласкин.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. С 2012 года в России ежегодно проводятся чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - олимпиада для рабочих рук - среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования. Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском деле, столярном деле, веб-дизайне и сотне других компетенций. Сегодня движение WorldSkills Russia охватывает 84 региона России.

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