Собянин внес в МГД законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает ввести дополнительные гарантии для жителей города, чьи дома попадают в программу реновации. Соответствующий законопроект был внесен градоначальником в Мосгордуму, полный текст документа опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Предполагается, что московский закон вступает в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной думой.

Законопроектом предусмотрено 12 дополнительных гарантий. Согласно документу, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе реновации в любое время.

"Мы инициировали поправки в федеральное законодательство, городское законодательство, чтобы максимально юридически закрепить те гарантии прав граждан, которые необходимы для успешной реализации проекта", - сказал Собянин на встрече с главами управ районов по актуальным вопросам реновации жилья.

По его словам, у москвичей-переселенцев должны быть также гарантии судебной защиты. "Они должны знать, что защищены законом", - пояснил он. Мэр пообещал, что власти Москвы при необходимости будут принимать оперативные меры для решения всех проблем, возникающих при реализации программы реновации.

Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках, указывается в законопроекте. Под равнозначной понимается квартира, в которой количество комнат не меньше, чем в старой, жилая площадь - не меньше, а общая - больше за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет). Новая квартира будет предоставляться бесплатно и в собственность, при этом владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный найм.

В качестве пятой дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку ("комфорт-класс").

Мэр при этом напомнил, что программа возникла по настойчивому, активному желанию самих граждан. "Ситуация невыдуманная. Речь идет о действительно предаварийном огромном жилищном фонде Москвы, который физически и морально устарел", - подчеркнул он.

Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.